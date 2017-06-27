Прокуратура Киева завершила расследование убийства Олеся Бузины

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту убийства публициста Олеся Бузины, сообщает 27 июня пресс-служба ведомства.

«По результатам расследования 27 июня подозреваемым Андрею Медведько и Денису Полищуку, а также их адвокатам, вручены уведомления о завершении досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ для ознакомления с материалами досудебного расследования», – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что к материалам досудебного расследования, в частности, «приобщены выводы судебной экспертизы генетической идентификации и ответы на запросы об оказании международной правовой помощи, поступившие из компетентных органов» США и Италии.

После завершения ознакомления сторон уголовного производства с материалами досудебного расследования обвинительный акт передадут в суд.

Бузину убили 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он жил. 18 июня по подозрению в убийстве задержали Медведько и Полищука. Их арестовали. В декабре 2015 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для них на домашний арест.

Оба подозреваемых не признают своей вины. Адвокаты Медведько и Полищука заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы в этом деле и об алиби подозреваемых.