В Украине продолжается кибератака на банки, энергопредприятия и учреждения связи

Национальный банк сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, что происходит 27 июня.

«В результате таких кибератак эти банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций. Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка. Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы», – говорится в сообщении на сайте учреждения.

Об атаке на их информационные системы сообщила также «Новая почта».

«Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр «Новая почта» временно не могут обслуживать клиентов», – написали представители предприятия в Фейсбуке.

Ранее в этот же день «Интерфакс-Украина» сообщил о хакерских атаках на «Киевэнерго» и «Укрэнерго», а издание «Обозреватель» – об атаках на «Запорожьеоблэнерго» и «Днепрэнерго».

По состоянию на 15:10 сайты «Укрэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Днепрэнерго» не работают, а в Фейсбуке «Киевэнерго» сообщили, что центры обслуживания клиентов «по техническим причинам» работают в ограниченном режиме. Деталей пока ни одно из упомянутых учреждений не сообщало.

Кроме того, как сообщил «24 канал», на киевскую и львовскую редакции медиахолдинг ТРК «Люкс», в состав которого входит он, национальная сеть радиостанций «Радио Люкс» и «Радио Максимум», а также ряд интернет-сайтов, совершено вирусную атаку.