На улицах Крыма почти вдвое увеличили количество патрулей – Совбез России

Секретарь Совета Безопасности соседней России Николай Патрушев считает, что общественно-политическая ситуация в аннексированном Крыму «в целом стабильна», при этом он подчеркнул, что количество патрулей на улицах полуострова выросла почти вдвое.

Об этом Патрушев рассказал 27 июня на выездном совещании в Крыму, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова.

«Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха. За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции. Благодаря этим и иным мерам общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна», – сказал Патрушев.

По его словам, «положительный тренд» также наблюдается в экономике и социальной сфере аннексированного Крыма.

В пресс-службе добавили, что в совещании взяли участие представитель Президента России в Южном федеральном округе соседней России Владимир Устинов, российские глава Крыма Сергей Аксенов и временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников, а также представители подконтрольных Кремлю профильных крымских министерств и ведомств.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».