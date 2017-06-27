Аэропорт «Борисполь» предупреждает о задержке рейсов из-за спам-атаки

Исполняющий обязанности директора международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин сообщил 27 июня в Facebook о возможных задержках рейсов из-за спам-атаки.

«Сегодня в аэропорту и нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация – спам-атака. Наши ИТ-специалисты пытаются совместными усилиями решить ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов», – написал он.

Сейчас на сайте аэропорта расписания рейсов нет. Рябикин советует пассажирам уточнять информацию у диспетчера и непосредственно на табло в терминале D.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в НБУ. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаках на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове.

По предварительной информации, речь идет о вирусе-вымогателе, который шифрует информацию на компьютере и требует у пользователей деньги за расшифровку.

О вирусе «Petya» в своих обзорах сообщали представители разработчика антивируса «Zillya» в 2016-м. Вероятно, сейчас речь идет о какой-то модификации данной программы.