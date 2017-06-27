Дефицит воды в Крыму не дает развиваться полуострову – Совбез России

Секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев считает, что недостаток воды в аннексированном Крыму сдерживает социально-экономическое развитие полуострова. Такое мнение Патрушев высказал 27 июня на выездном совещании в Симферополе, сообщает «Интерфакс-Россия».

«Недостаток воды сдерживает социально-экономическое развитие региона, формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного и санаторно-курортного комплексов», – сказал Патрушев.

По его словам, «особенно тревожит» ситуация с обеспечением пресной водой востока аннексированного Крыма. «Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме», – добавил он.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».