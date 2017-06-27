Умеров: рассмотрение дела в суде затягивают, «быстрой расправы» не будет

Один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что рассмотрение дела против него в суде Крыма приняло затяжной характер, несмотря на то, что ранее он ожидал «быстрой расправы».

«Чувствовалось, что будут подгонять, но сейчас дело «увязло». Если будет все по-честному, то мы разложим все по полочкам и выиграем суд. Но так, скорее всего, не будет, дело будет иметь политический заказ и меня признают виновным», – заявил Умеров в комментарии Крым.Реалии.

Он также добавил, что на заседании суда 28 июня будут заслушивать полный текст некоторых документов. Переводчика, который делал перевод с крымскотатарского, по предположению Умерова, допросят на следующем заседании.

В среду, 28 июня, продолжится суд над одним из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умеровым.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.