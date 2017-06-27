Секретарь СНБО Украины о кибератаке: «можно говорить о российском следе»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил 27 июня, что, по предварительным оценкам, к кибератакам, от которых пострадали украинские государственные и частные организации, может быть причастна Россия.

Как отметил Турчинов, из-за мощной кибератаки на информационные системы широкого спектра Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования.

По его словам, все государственные учреждения, которые исполняли рекомендации национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа), не получил повреждений.

«Специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме предоставляют помощь госучреждениям, которые по субъективным причинам, не вошли в защищенный контур, объектам критический инфраструктуры, а также банковскому сектору», – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО Украины.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в НБУ. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаках на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове.

По предварительной информации, речь идет о вирусе-вымогателе, который шифрует информацию на компьютере и требует у пользователей деньги за расшифровку.

О вирусе «Petya» в своих обзорах сообщали представители разработчика антивируса «Zillya» в 2016-м. Вероятно, сейчас речь идет о какой-то модификации данной программы.