Чернобыльская АЭС перешла в ручной режим из-за кибератаки

Чернобыльская АЭС перешла на радиационный мониторинг промышленной площадки в ручном режиме из-за кибератаки, сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

«В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС. Все технологические системы станции работают в обычном режиме. Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки осуществляется в ручном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил, что получил 22 обращения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаке на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что, по предварительным оценкам, к кибератакам, от которой пострадали украинские государственные и частные учреждения, может быть причастна Россия.