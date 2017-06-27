На суде по «делу Чийгоза» в Крыму допросили главу Госкомнаца Заура Смирнова

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 27 июня допросили в качестве свидетеля по делу Ахтема Чийгоза главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, допрос Заура Смирнова не был закончен, и продлится во время заседания суда 28 июня.

В суде Смирнов рассказал о заседании Меджлиса 25 февраля 2014 года, где, по словам Смирнова, один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров объявил о проведении на следующий день митинга «для противодействия сессии Верховной Рады (Крыма – КР)».

«Кворум не помню, как формировался. Не помню, была ли тогда повестка. Я лишь помню свой разговор с Чубаровым, которому я сказал, что все митинги крымских татар у Верховного Совета заканчивались беспорядками, и сейчас этого не нужно. Но он ответил, что решение принято и отменять его не будут. Он говорил, что сессию нельзя допустить, это угрожает крымским татарам и населению Крыма…», – рассказал Заур Смирнов в суде.

Он добавил, что о митинге партии «Русское единство» на той же площади члены Меджлиса узнали 25 февраля. «Чубаров хотел с утра занять всю площадь, чтобы не дать провести не только митинг «Русского единства», но и сессию. Для этого он решил собрать участников со всего Крыма, подключил телеканал ATR, соучредителем которого был Рефат Чубаров. Разносилась истерия, говорилось, что нужно не дать провести сессию. Я не смотрел канал, но люди говорили, что узнали о митинге оттуда», – отметил Смирнов.

По утверждению Заура Смирнова, он не заметил ни арматуры, ни какого-либо оружия у участников митинга. После начала митинга Смирнов, по его словам, вместе с Чубаровым вошел в здание Рады и наблюдал за происходящим на улице по мониторам в холле.

На этом допрос свидетеля закончился из-за нарушения видеосвязи с СИЗО, откуда Ахтем Чийгоз участвует в процессе удаленно. Допрос Заура Смирнова продолжится 28 июня в 9:30 утра.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.