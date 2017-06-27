МИД: Украина готова к визовому режиму с Россией, вопрос Крыма не ясен

Министерство иностранных дел Украины поддерживает введение визового режима с Россией и технически готово реализовывать это решение, если оно будет принято Верховной Радой. Об этом в эфире Радiо Свобода сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Наша позиция достаточно последовательная – поддерживаем введение виз с Россией. Мы понимаем, что это страна-агрессор, и для нас главный вопрос – это контроль на границе... Если будет принято политическое решение Верховной Радой, безусловно, мы будем готовы технически и технологически», – отметила она.

При этом в украинском МИД опасаются зеркального ответа со стороны России, и как следствие, усложнения жизни для украинцев.

«В России находятся 3-4 миллиона украинских граждан. Надо понимать, как это может задеть их права и интересы. Во-вторых, как будет осуществляться въезд и выезд из Крыма. Мы не можем въезжать с визами на свою собственную территорию, если Россия введет визовый режим. В-третьих, это вопрос неконтролируемого участка границы, которая есть между Россией и Украиной», – рассказала Марьяна Беца.

Всего в МИД Украины выступают за еще более жесткие меры пересечения границы с Россией, чем просто введение визового режима.

«Возможно рассмотреть введение въезда и выезда по биометрическим паспортам для россиян, плюс визовый режим, плюс регистрация или в органах Миграционной службы, либо через соответствующие интернет-службы. Это на будущее, в широкой перспективе», – добавила пресс-секретарь МИД.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что граждан России могут со временем пропускать через границу в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам России только при условии «предварительного информирования» о намерении пересечь российско-украинскую границу. Министр юстиции Украины Павел Петренко, со своей стороны, заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы, и что для этого нужно только политическое решение.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения виз Россия «отреагирует симметрично».