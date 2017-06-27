В крымской мечети Хан-Чаир Джами дети и взрослые отметили Ораза Байрам

В Бахчисарае мусульмане собрались 27 июня в мечети Хан-Чаир Джами для молитвы и празднования Ораза Байрам.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для присутствовавших приготовили шашлыки и плов, а для детей организовали аттракционы и надувные горки.

Организаторы празднования отметили, что для мусульман Крыма особую важность имеет праздник Ораза Байрам, как один из двух главных праздников в Исламе, «особенно во времена заимствований чужих традиций».

Праздничные мероприятия по случаю этого праздника будут проходить в разных районах Крыма на протяжении нескольких дней.

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он пришелся на 25 июня.