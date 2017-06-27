В крымской мечети Хан-Чаир Джами дети и взрослые отметили Ораза Байрам

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В Бахчисарае мусульмане собрались 27 июня в мечети Хан-Чаир Джами для молитвы и празднования Ораза Байрам.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, для присутствовавших приготовили шашлыки и плов, а для детей организовали аттракционы и надувные горки.
Организаторы празднования отметили, что для мусульман Крыма особую важность имеет праздник Ораза Байрам, как один из двух главных праздников в Исламе, «особенно во времена заимствований чужих традиций».
Праздничные мероприятия по случаю этого праздника будут проходить в разных районах Крыма на протяжении нескольких дней.
Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он пришелся на 25 июня.
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