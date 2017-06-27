Возле посольства России в Киеве проходит акция в поддержку пропавших крымчан (трансляция завершена)

Возле посольства России в Киеве вечером 27 июня активисты из общественной инициативы «КрымSOS» проводят акцию в поддержку пропавших без вести крымчан «Где Эрвин?».

Крым.Реалии проводят трансляцию этого мероприятия.

По словам организаторов, участники акции намерены предоставить отчет о проделанной работе по поиску пропавших в Крыму, за последние 12 месяцев.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.