«КрымSOS» готовит иск в европейский суд по исчезновению Эрвина Ибрагимова

Общественная инициатива «КрымSOS» готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту исчезновения в аннексированном Россией Крыму члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.

Как сообщила 27 июня Крым.Реалии координатор общественной инициативы Тамила Ташева, российские правоохранительные органы в Крыму не расследуют должным образом факт пропажи Ибрагимова.

«Мы сейчас изучаем все документы и будем советоваться с юристами-международниками. Мы это будем делать с командой «КрымSOS» и «Хельсинкским фондом по правам человека», который находится в Варшаве. Мы получили согласие от отца Эрвина на то, чтобы мы подавали это дело», – рассказала Ташева.

По ее словам, сейчас собираются все обоснования, и в течение месяца иск может быть подан.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.