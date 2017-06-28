Манафорта зарегистрировали в США как иностранного агента из-за помощи парии Януковича

Бывший председатель избирательной кампании 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 июня был зарегистрирован как иностранный агент с помощью консультационных услуг, которые он ранее предоставил политической партии бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Манафорт сообщил министерству юстиции, его фирма, DMP International, получила от Партии регионов более 17 млн долларов за консультирование в период с 2012 до 2014 года.

Манафорт стал вторым бывшим участником кампании Трампа, зарегистрированным как иностранный агент. В марте бывший советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировался в министерстве юстиции из-за работы, которую его консалтинговая фирма выполняла для турецкого бизнесмена.

Манафорт возглавлял кампанию Трампа в течение примерно пяти месяцев – до августа 2016 года. Он отказался от этой деятельности сразу после того, как агентство Associated Press сообщило о скрытом Манафортом лоббирование от имени украинской правящей партии.

Пол Манафорт является одним из нескольких людей, связанных в свое время с кампанией Трампа, находящихся под наблюдением комитетов Конгресса США, которые расследуют вмешательства России в выборы 2016 году.

Представитель Манафорта Джейсон Мэлоуни 12 апреля заявил о намерении Манафорта зарегистрироваться как иностранный агент.