В Украине отмечают День Конституции

В Украине в среду, 28 июня, отмечают День Конституции. В соответствии с Основным Законом, этот день является государственным праздником и нерабочим днем.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Конституции страны.

«Конституция Украины хоть и относительно молодая, но имеет уникальное исторические корни. В апреле 1710 года, когда в мире еще доминировали абсолютные монархии, до американской Войны за независимость и до Великой французской революции оставались десятки лет, а наши предки уже составили по сути республиканско-демократический манифест. Манифест, который на многие годы опережал свое время. С Днем Конституции Украины!» – написал на странице в Facebook президент Украины.

Украинцев также поздравил и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Поздравляю с Днем Конституции Украины! Уважаем символ нашей государственности, Основной Закон Украины, который свидетельствует - украинцы живут в свободной, независимой, демократической стране. Уверен, наше сильное европейское государство ждет успех!» – говорится в сообщении премьер-министра Украины на Facebook.

Первая Конституция независимого украинского государства принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996 года. Главный закон страны пережил несколько трансформаций.

Согласно Конституции, Украина – суверенное и независимое, социальное и правовое государство. Украина – унитарное государство, ее территория в рамках существующей границы является целостной и неприкасаемой. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Государственным языком в Украине является украинский.

Президент Украины выступает гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.