Жители Севастополя пожаловались Поклонской на «ущемление частной собственности»

Во время приема граждан, который провела экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская в Бахчисарае 27 июня, к ней обратились жители Севастополя, которые коллективно приехали с жалобой на «массовые факты ущемления прав частной собственности».

Как сообщила Поклонская на своей странице в Facebook, этот вопрос ее «особо беспокоит».

«На личный прием в Бахчисарае пришли больше 100 человек. Чаще всего люди обращаются по вопросам корректности начисления пенсий, плохого состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, оформления и переоформления прав на землю, проблем, связанных с неначислением социальных выплат из-за отказа верующих получать отдельные виды официальных документов по религиозным убеждениям, а также по работе правоохранительных органов и судов», – добавила Поклонская.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.