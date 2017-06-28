Палата представителей США поддержала резолюцию о гарантиях союзникам по НАТО

Соединенные Штаты подтверждают приверженность статьи 5 устава НАТО, которая гарантирует общий ответ всех 29 членов организации на нападение на любую из стран-членов альянса. За резолюцию следующего содержания проголосовала 27 июня Палата представителей Конгресса США. Решение поддержали 423 из 427 конгрессменов.

В документе также содержится призыв к странам-членам повысить свои оборонные расходы до 2% государственных бюджетов.

«Учитывая угрозы, перед которыми стоим мы и наши партнеры во всем мире, сильный союз НАТО стал более важен, чем раньше», – подчеркнул спикер Палаты представителей Пол Райан.

Конгрессмены приняли эту резолюцию после того, как несколько предыдущих заявлений президента Трампа, произнесенных, в частности, во время избирательной кампании 2016 года, вызвали вопросы о готовности США выполнить союзнические обязательства. Впоследствии Трамп заявил о поддержке соглашения о совместной обороне.