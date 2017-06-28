ВАДА частично возобновила полномочия Российского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 27 июня частично возобновило полномочия Российского антидопингового агентства (РусАдА) по анализу допинг-проб.

Деятельность российской организации была приостановлена в 2015 году, когда его работники были обвинены в том, что помогали скрыть употребление допинга.

После интенсивных переговоров и масштабных кадровых изменений в российской агентства ВАДА заявила, что позволила РусАдА «планировать и координировать» работу под наблюдением британской агентства (UKAD), которое осуществляет наблюдение за допинг-тестированиями в России с 2015 года.

«Мы настоятельно призываем Россию продолжать свои усилия в интересах чистых спортсменов по всему миру», – подчеркнул президент ВАДА Крейг Риди.

РусАдА будет иметь свободу выбора спортсменов, подлежащих тестированию, даже если UKAD не будет соглашаться с таким выбором, и теперь самим российским сотрудникам разрешено собирать образцы.

В то же время, как и раньше, эти образцы должны отправляться в лаборатории за пределами России. Полномочия российской лаборатории тестирования на допинг остаются приостановленными после того, как ее бывший директор, который стал информатором ВАДА, заявил, что заменял положительные пробы на чистые, чтобы скрыть употребление допинга российскими спортсменами.

Также российская сторона учла кадровые требования ВАДА, и бывшую звезду прыжков с шестом Елену Исинбаеву сменил на посту руководителя РусАдА Александр Ивлев.