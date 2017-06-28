Крымский журналист Семена: суд в Крыму затягивает мое дело

Крымский журналист, автор Крым.Реалии Николай Семена, которого обвиняют в «нарушении территориальной целостности» России заявил, что суд в аннексированном Крыму затягивает его дело. Об этом Семена рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Процесс по рассмотрению моего дела никак не дойдет до стадии представления доказательств защиты и все еще продолжается рассмотрение доказательств обвинения. Суд не сильно спешит, назначает заседания примерно раз в две недели», – сказал журналист.

Семена также сообщил, что для него очень важна моральная поддержка со стороны коллег и правозащитников. В частности, журналист поблагодарил правозащитную организацию «Мемориал», где уголовное дело против журналиста недавно признали политически мотивированным.

«Я не предполагал, что столь авторитетная правозащитная организация интересуется моим делом и, более того, знает его в довольно подробном виде. Ранее с объявлением о незаконном и политически мотивированным уголовным преследованием по этому делу меня поддержали 27 международных правозащитных организаций, что было для меня большой поддержкой», – рассказал Семена.

Сам журналист обвинения российского следствия отвергает и объясняет, что сейчас подконтрольная Кремлю власть Крыма «выдавливает» независимых журналистов с полуострова.

«Сегодня журналистское сообщество Крыма совершенно другого качества. Те журналисты, которые действительно были профессиональными, которые соблюдали все нормы журналистской деятельности, они выдавлены из Крыма, всем пришлось уехать, за исключением тех, на кого наложили подписку о невыезде. Остались только те журналисты, которые пошли служить новому режиму, а там совершенно другие моральные качества», – сказал Семена.

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26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семены «незаконное и политически мотивированное». В организации заявили, что «вопиющий характер носят преследования по этой статье за несогласие с аннексией Крыма, который к «территории России», с точки зрения международного права, отношения не имеет».

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.