Правозащитники призывают Кабмин Украины урегулировать вопрос с перевозкой вещей из Крыма

Украинский Хельсинский союз по правам человека обратился к Кабинету Министров урегулировать вопрос, связанный с запретом поставки товаров в Крым, а именно разграничить понятия ограничения торговли и прав человека на распоряжение ее собственностью.

«Призываем Кабинет Министров Украины скорее принять нормативно-правовой акт, который бы урегулировал вопрос запрета/ограничения поставки товаров, торговли с оккупированным Крымом, разграничив при этом правоотношения, связанные с запретом поставки товаров от права человека на распоряжение ее собственностью, как этого требует национальное и международное право», – говорится в тексте обращения.

Также правозащитники призывают правительственные структуры к выполнению решений судов относительно отмены первого пункта постановления №1035, который ограничивал вывоз личных вещей из Крыма.

Постановление Кабмина Украины о запрете поставок товаров в Крым вступило в силу в середине января 2016 года. Документом вводятся ограничения на провоз из Крыма на материк и обратно продуктов питания и других личных вещей. В соответствии с документом, с собой можно провезти предметы, указанные в 370 статье Таможенного кодекса Украины. В ней перечислены 23 наименования личных вещей (одежда, техника, предметы личной гигиены и другое).

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовали 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.