В Севастополе из кранов потекла синяя вода – очевидцы

В Севастополе в ночь на 28 июля из водопроводных кранов полилась вода синего цвета «с осадком, похожим на мыльный». Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.

«Около трех ночи я кормила ребенка, а когда начала мыть его бутылочку, из крана в нее полилась непонятная жидкость синего цвета. Спросонья даже не совсем поняла, что происходит. Пришлось после такого мытья кипятить детскую посуду. Непонятно, что это заливают в городской водопровод. Теперь страшно даже пить эту воду», – рассказала местная жительница Елена.

На сайте «Водоканала» Севастополя есть информация о проведении аварийных работ на 17 улицах города. Данных о причинах появления синей воды нет.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.