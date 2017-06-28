Кабмин: в Украине остановили кибератаку на сети органов власти

Кабинет министров Украины заявляет, что масштабную кибератаку на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, остановили.

«Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением утраченных данных ... Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы правительства 28 июня.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом, который назвали Petya.A, сообщила «Новая почта», «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», аэропорт «Борисполь» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове. Не работал сайт Кабинета министров.

Позже о кибератаки сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщает телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть».

Компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился и на страны Азии, сообщило 28 июня агентство Bloomberg. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.