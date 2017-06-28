Парламент Крыма одобрил продажу квартир Коломойского – СМИ

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма на заседании 28 июня одобрил продажу 43 элитных квартир бизнесмена Игоря Коломойского, которые находят в Ялте. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на принятый документ.

Согласно документу, на открытых торгах будут проданы 43 квартиры, расположенные в Ялте по ул. Руданского, 8. Общая площадь выставляемых на торги жилых помещений составляет более 3800 квадратных метров.

Кроме того, депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе пяти принадлежавших автозаправочных станций в Симферополе, Евпатории, Керчи и Красногвардейском районе, которые также принадлежат Игорю Коломойскому.

Как сообщают СМИ, парламент одобрил продажу имущества пансионата «Геолог» (поселок Гурзуф, Ялта), загородного детского учреждения оздоровления и отдыха им. В. Дубинина (Алушта), нежилых зданий и сооружений по ул. Москалева, 1 в Симферополе и по ул. Пирогова, 17 в Керчи.

На сайте крымского парламент пока нет информации относительно продажи квартир Коломойского.

В 2016 году в аннексированном Крыму продали шесть объектов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому на общую сумму 1,5 млрд рублей.

4 сентября 2016 года подконтрольный Кремлю парламент Крыма принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове. По информации тогдашнего крымского руководства, большая часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В списках «национализированных» объектов оказались: несколько десятков рынков в различных городах полуострова, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, объекты незавершенного строительства – в пгт Кацивели и рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС в Симферополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и других городах. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО «Укрнафта» обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к Российской Федерации относительно защиты своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций (АЗС) компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в международный арбитражный суд в Гааге обратился и бизнесмен Игорь Коломойский.