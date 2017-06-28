ЕС продлил экономические санкции против России до 2018 года

Европейский союз продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года, сообщает брюссельский корреспондент Радіо Свобода. Решение принято 28 июня.

Как ожидается, 29 июня решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

22 июня президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились продолжить экономические санкции против России на саммите в Брюсселе из-за невыполнения ею Минских соглашений.

Решение о продлении экономических секторальные санкции для России принимается Евросоюзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Срок действия жестких, секторальных санкций, введенных ЕС против России, истекает в июле.