В Симферополе отчитались о работах на месте снесенного мини-рынка

Подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко считает, что основная часть запланированных мероприятий находится на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной территории также предусмотрена установка мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит процедура по закупке зеленых насаждений», – рассказал Овдиенко.

Как проинформировали в пресс-службе, работы по реконструкции улицы Козлова ведутся в строгом соответствии с графиком, готовый объект планируется к сдаче в эксплуатацию к середине июля.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Сообщалось, что в районе улицы Козлова на Центральном рынке вместо снесенного мини-рынка власти города планировали построить парковку и благоустроить зеленую зону.

25 апреля на сайте администрации города появилось сообщение, что на месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку.

По информации российского главы администрации Геннадия Бахарева в планах городских властей – расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев.