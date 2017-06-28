Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

В Симферополе отчитались о работах на месте снесенного мини-рынка

Работы на месте мини-рынка по улице Козлова, Симферополь, 22 июня 2017 год

Подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко считает, что основная часть запланированных мероприятий находится на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной территории также предусмотрена установка мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит процедура по закупке зеленых насаждений», – рассказал Овдиенко.

Как проинформировали в пресс-службе, работы по реконструкции улицы Козлова ведутся в строгом соответствии с графиком, готовый объект планируется к сдаче в эксплуатацию к середине июля.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Сообщалось, что в районе улицы Козлова на Центральном рынке вместо снесенного мини-рынка власти города планировали построить парковку и благоустроить зеленую зону.

25 апреля на сайте администрации города появилось сообщение, что на месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку.

По информации российского главы администрации Геннадия Бахарева в планах городских властей – расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG