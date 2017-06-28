На Ай-Петри появится элитный поселок – российский активист

В заповедной зоне Ай-Петри, где сейчас ведутся работы по зачистке плато от «незаконных строений», появятся торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение, заявил в эфире Радио Крым.Реалии российский активист, глава общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

«Зачистка происходит в режиме спецоперации, никто не знает деталей того, что там будет происходить в дальнейшем. Многие также не знают, что на Ай-Петри, прямо в заповеднике будут строить коттеджный поселок на месте горнолыжной базы и создавать таким образом то, что будет называться горнолыжным курортом. Какой горнолыжный курорт в Ай-Петри – он же никогда в жизни не отобьется. Соответственно, там будет строиться целый поселок коттеджный, а не только торговый центр. Фактически, там зачистили площадку для будущих инвесторов, ими могут выступать структуры «Сбербанка». Сейчас, насколько я знаю, ведутся переговоры с бывшей женой одного из депутатов ялтинского горсовета о продаже канатной дороги», – сказал Гарначук.

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Российский активист добавил, что на Ай-Петри продвигают «экологический объект», который обернется очередным элитным поселением.

«Под видом туристического кластера создается жилая застройка плюс торговля – вот что будет на Ай-Петри. Вместо того, чтобы очистить это плато и вообще убрать оттуда любую коммерческую деятельность, которая приносит прибыль конкретным должностным лицам в Ялте и Крыму, сейчас зачищается одно, для того, чтобы появилось другое зло в большем масштабе», – подчеркнул Гарначук.

На плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строений подконтрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечания». Издание утверждает, что Ай-Петри зачищают по заказу главы «Сбербанка» Германа Грефа.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня распорядился закрыть до 1 июля автомобильную и канатную дороги в Ялте, чтобы не мешать работать тяжелой технике. Сейчас на Ай-Петри снесено более 90% объектов, всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работы российские власти планируют до 1 июля, сообщил Аксенов.

Зачистить плато от торговых точек власти Крыма собирались два года. Ранее Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.