В Кыргызстане заявляют о задержании 4 подозреваемых в планировании терактов

Власти Кыргызстана заявляет о задержании четырех человек, подозреваемых в участии в террористической сети, которая, вероятно, планировала нападения в стране.

Государственный комитет по национальной безопасности Кыргызстана 28 июня сообщил, что четверо граждан этой страны в возрасте от 21 до 34 лет планировали серию нападений в приграничных районах Кыргызстана, где собирались использовать самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

По данным властей, сеть связана с международной экстремистской организацией, с какой именно – не уточняется.

Пока неизвестно, где и когда задержали этих четырех человек.

Накануне глава Совета национальной безопасности и обороны Кыргызстана Темир Джумакадиров заявил, что власти предотвратили менее 17 террористических нападений в стране в прошлом году.

По данным властей Кыргызстана, в последние годы сотни граждан страны вступили в ряды экстремистских группировок, таких как «Исламское государство» в Ираке и Сирии.