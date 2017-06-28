На пожаре в Алуште спасли четверых человек

В Алуште вечером, 27 июня, произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. В российском МЧС Крыма сообщили, что эвакуировали четверых человек, никто не пострадал.

«Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 27 июня в 19.44. В нем говорилось, что из окон двухкомнатной квартиры на 5-м этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома идет дым. К месту происшествия немедленно были направлены: 1 отделение 14-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда, а также экипаж скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар был ликвидирован в 20:08. Причины возникновения возгорания выясняют эксперты.

Как сообщили в российским МЧС по Крыму, с начала года крымские спасатели 451 раз выезжали для ликвидации пожаров. В результате спасли 120 человек, 14 из которых дети.