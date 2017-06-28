Минобороны России отрицает задержание своего военного в Луганской области

Министерство обороны России отрицает сообщения СМИ о том, что задержанный накануне на востоке Украины Виктор Агеев является военным-контрактником российской армии. О том, что он попал в плен к украинским военным в Луганской области, писала накануне русская служба «Би-Би-Си».

По данным медиакорпорации, в марте Агеев подписал контракт и якобы уехал служить в город Батайск Ростовской области России. Российское военное ведомство это отвергает. По данным Минобороны, Агеев был уволен в запас в мае прошлого года. В Украине задержаный находился уже не в статусе российского военного, утверждают в ведомстве.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.

В мая 2015 года года украинская власть задержала в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По данным Киева, они служили в бригаде специального назначения ГРУ. В российском командовании утверждали, что к армию задержанные отношения не имеют, поскольку освободились от службы за несколько месяцев до задержания. Позже их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.