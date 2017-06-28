В деле Ильми Умерова появился новый прокурор

На процессе по делу одного из лидера крымскотатарского народа Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, появился новый прокурор Елена Артеменко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По ее словам, гособвинитель Олег Сардинов, участвовавший на прошлых судебных заседаниях, теперь находится на новой должности и не может принимать участие в процессе.

Защита в ответ заявила отвод новому прокурору, настаивая на том, чтобы она указала причины замены гособвинителя, а также чтобы она потратила время на ознакомление с протоколами предыдущих заседаний.

«Или суд нужно начинать сначала или признать, что фабрикация дела продолжается», – завил при этом Ильми Умеров.

Судья Андрей Кулешов отказал в отводе. При этом, заседание перенесли на 5 июля.

В среду, 28 июня, прошло очередное судебное заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умеровым.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.