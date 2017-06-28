В Крыму дегустировали вино 1929 года из подвалов «Массандры»

На винзаводе «Массандра» 26 июля прошла дегустация вин, где эксперты оценивали качество 23 сортов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Среди коллекционных вин были представлены столовые, хересы, портвейны, кагор, мускаты – всего 23 образца. Самое юное представляло этот век (2007 год урожая), возрастное – 1929 год. Финальным аккордом «прозвучали» три муската прошлого века – белый десертный 1953 года, белый «Массандра» 1929 и белый «Гурзуф» 1931», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в дегустации приняли участие представители винодельческих предприятий Крыма – «Сатера», «Новый свет», «Золотая балка», «Севастопольский винодельческий завод», а также винные блогеры.

«Мускат белый Гурзуф» – стало самым редким из представленных образцов и произвело настоящий фурор. «Мускат розовый Гурзуф» известен, он достаточно в большом количестве во время войны был эвакуирован в бочках, а после Победы разлит по бутылкам. А о существовании белого мало кто знал, даже из тех, кто в виноделии не один десяток лет. Это вино тоже пережило эвакуацию, и тоже было возвращено в «Массандру». Члены дегустационной комиссии были очень удивлены и сошлись во мнении, что это настоящий шедевр отечественного виноделия с приогромнейшим жизненным потенциалом», – рассказала начальник отдела реализации коллекционного вина Елена Батрак.



«ПАО Массандра» после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.