Свидетелю обысков в Бахчисарае грозит до 30 суток ареста – крымский активист

Свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову грозит до 30 суток административного ареста или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (от 66 до 132 тысяч гривен – КР). Об этом 28 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский активист Сервер Мустафаев.

«Белялова Османова привлекают повторно по одной и той же административной статье за участие в «несанкционированном митинге». Первый раз его привлекали по бахчисарайским событиям 12 мая 2016 года. Тогда ему присудили 10 тысяч штрафа. Сегодня его привлекают по той же статье, что он якобы участвовал в «несанкционированном митинге» при задержании Сейдамета Мустафаева», – сказал Мустафаев.

По словам активиста, первое заседание по этому делу должно было состоятся во вторник 27 июня, но «по накладкам суда» его перенесли на пятницу 30 июня.

7 марта, подконтрольный Кремлю суд в Крыму не удовлетворил апелляционную жалобу свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову, обвиняемому в участии в несанкционированной массовой акции.

В конце января российский Мировой суд в Бахчисарае присудил Осману Белялову штраф в размере 10 тысяч рублей.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».