В СИЗО Симферополя заключенным не хватает места – родственники

В СИЗО Симферополя задержанным не хватает места, а в помещениях жара и антисанитария. Об этом 28 июня сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников задержанных.

«В камере СИЗО, в которой содержат гражданина Украины Владимира Балуха, вместе с ним находятся 20 человек, но камера рассчитана на 16 мест, и коек на всех не хватает. Размер камеры – 42 кв.метра. Норма санитарной площади в камере на одного человека установлена в размере 4 кв.м. На данное время на одного заключенного в камере приходится чуть больше 2 кв.метров», – говорится в сообщении.

По информации, родственников заключенных, людям в СИЗО не хватает свободного и личного пространства — все личные вещи, включая продукты питания, хозяйственные средства и средства гигиены, находятся в камере и занимают много места.

«Камеры плохо освещены, у заключенных портится зрение. В помещениях антисанитария – тараканы, муравьи и другие насекомые. Заключенных кусают блохи и комары. На прогулку заключенных выводят в полуоткрытое помещение, которое размером меньше самой камеры», – отметили родственники заключенных.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.