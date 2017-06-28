Суд в Крыму не удовлетворил апелляцию фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» на продление срока ареста. Об этот 28 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Суд не удовлетворил наши жалобы в очередной раз. Это заседание происходило с нарушением уголовно процессуального кодекса и международного права. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании. В материалах дела было постановление суда, по просьбе прокурора, связанное с тем, что он опасается каких-то беспорядков, в связи с тем, что произошли теракты в России, в связи с тем, что в России не стабильная социально-политическая обстановка. Поэтому он и просил делать заседания закрытыми», – рассказал адвокат.

По его словам, российский суд в Крыму не принял ни одного довода стороны защиты.

Ранее Киевский райсуд Симферополя продлил на три месяца арест пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако ее рассмотрение дважды откладывали.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В конце февраля стало известно, что Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».