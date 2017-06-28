В среду, 28 июня, Федеральная служба безопасности России предъявляла дополненное обвинение фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку. Об этом 28 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Вадиму Сируку «перепредявли» обвинение в связи с новой фонографической экспертизой. Она якобы подтвердила, что на пленке, которая записывалась в ходе оперативно розыскных мероприятий именно его голос, а не чей-то другой.Именно ее и добавили в обвинение», – рассказал Курбединов.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».