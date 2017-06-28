Вирус Petya.A, который накануне поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы, в частности Украины, атаковал отдельные крупные компании Беларуси. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

«Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях. Как отметили в управлении «К», с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний», – сообщили в МВД Беларуси.

27 июня вирус поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы. В США расследование кибератаки ведет Федеральное бюро расследований.

Распространение вредоносной программы началось с Украины, позже о кибератаке сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщает телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть».

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мая 2017 года пострадали более 300 000 компьютеров в 150 странах.