Россия: активист Дадин обжаловал размер компенсации за уголовное преследование

В России оппозиционный активист Ильдар Дадин обжаловал предназначенную ему компенсацию за незаконное уголовное преследование. Активист требовал пять миллионов рублей (почти 85 000 долларов – КР), однако суд обязал российское Министерство финансов выплатить около половины этой суммы. Об этом 28 июня сообщает Радіо Свобода.

Адвокат Дадина Алексей Липцер сообщил российскому новостному агентству ТАСС, что Минфин России просит существенно снизить размер компенсации, а защита, со своей стороны, продолжает настаивать на выплате первоначальной исковой суммы. По словам Дадина, она была рассчитана, исходя из времени, проведенного в заключении.

Ильдар Дадин стал первым осужденным в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В феврале этого года Верховный суд России оправдал активиста по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. Он подал иски в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу исполнения наказаний и Следственный комитет России.