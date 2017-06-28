Чубаров отметил предубеждения против мусульман при регистрации крымского муфтията в Киеве

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о наличии предубеждений со стороны украинских чиновников в отношении мусульман в процессе регистрации крымского муфтията на материковой части Украины. Об этом он сказал, комментируя Крым.Реалии процесс регистрации Духовного управления мусульман в Министерстве культуры Украины.

«Чиновники должны исходить из интересов государства. Я не могу сказать, что чиновники всегда в состоянии правильно оценить – где интересы государства, а где их личные симпатии или антипатии, или просто недоразумения. В нашем случае…все еще работают мифологемы искусственные, искаженные, которые накопились по отношению к Исламу, мусульманам вообще и крымским татарам как мусульманам-суннитам», – заявил Чубаров.

Он добавил, что следит за процессом регистрации муфтията и считает, что регистрация произойдет в ближайшее время.

«Как я понимаю, регистрация произойдет буквально вот-вот. Нет непреодолимых препятствий. Были определенные вопросы, некоторые были объективными, некоторые показались нам субъективными. Но все решается», – добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

В ноябре 2016 года в Киеве представители общин мусульман-переселенцев из Крыма, а также из мест компактного проживания крымских татар на материковой части Украины создали Духовное управление мусульман Крыма. Через два месяца после начала процесса регистрации Духовного управления министерство культуры потребовало сменить название, поскольку под таким же названием зарегистрировано Духовное управление во главе с Эмирали Аблаевым. Организации-основатели духовного управления крымских мусульман на материковой части Украины провели повторный съезд и подали документы на регистрацию.