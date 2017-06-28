Глава Пентагона обвинил Путина в «причинении международного вреда»

Министр обороны США Джим Маттис обвинил российского президента Владимира Путина «в причинении международного вреда». Об этом 28 июня сообщает Радіо Свобода.

«Разочарованным людям нужно вдохновение. Таких людей сегодня в России миллионы. Но ущерб, причиненный российским лидером за пределами границ России, не вернет успехов и надежд», – заявил Маттис 28 июня во время выступления по случаю 70-летия «Плана Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал улучшение отношений с Россией, но со дня вступления в должность сменил риторику на более традиционную для республиканцев. Сейчас Трамп и его соратники заявляют о поддержке усилий НАТО по противодействию военной мощи и агрессии России в Европе, от стран Балтии до Украины и Грузии.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, в следующем месяце после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Эти действия Москвы вызвали осуждение и санкции со стороны ЕС и США.