Обвинительная система в Крыму идет по легкому пути – крымский журналист Семена

Российские следственные органы «легкими уголовными делами» против крымских активистов имитируют активную деятельность перед Кремлем. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал крымский журналист, автор Крым.Реалии Николай Семена, которого российское следствие обвиняет в «нарушении территориальной целостности» России.

«У политической обвинительной системы России сейчас нет другого выхода: за неимением того, чтобы показать свою работу, ловя действительных террористов и экстремистов, российская обвинительная система пошла по легкому пути. Они работают против журналистов, выискивают какие-то закорючки в интернете, в социальных сетях и привлекают этих людей совершенно необоснованно к ответственности, фабрикуют уголовные дела по ним, не имея для этого никакого состава преступления. Этим они пытаются для центра продемонстрировать, что они тут что-то делают, работают, активно преследуют несогласных», – подчеркнул Семена.

Крымский журналист считает, что противостоять политически мотивированным делам российского следствия можно приданием огласки процессу.

«Остановить это может только полная гласность и поддержка российских правозащитных организаций, потому что на мнение других организаций российская система не обращает никакого внимания», – сказал Семена.

В свою очередь, советский диссидент Герман Обухов считает, что остановить преследования на политической почве в аннексированном Крыму и соседней России можно давлением Запада.

«Я отношусь к радикалам и вообще не вижу внутри возможности повлиять на Кремль, на Москву. Все это возможно извне. Никакая оппозиция, никакие правозащитники, писатели и журналисты ничего не изменят...Пришел неофашизм, как в Третьем рейхе...Ждать от Москвы, что что-то поменяется или изменится как-то наивно, ничего не изменится, пока Запад не удушит (Россию – КР), экономически», – считает Обухов.

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Крымского журналиста Николая Семену, которого российское следствие в аннексированном Крыму обвиняет в сепаратизме, преследуют по политическим мотивам. 26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семены «незаконное и политически мотивированное». В организации заявили, что«вопиющий характер носят преследования по этой статье за несогласие с аннексией Крыма, который к «территории России», с точки зрения международного права, отношения не имеет».

Николай Семена – крымский журналист, сотрудничал с украинскими изданиями «Зеркало недели», «День» и «Радио Свобода». Прошлой весной ФСБ России возбудило против него уголовное дело и запретило ему выезжать за пределы Крыма. Причина – одна из публикаций, в которой автор называл аннексированный полуостров украинским.

В декабре прошлого года российское следствие предъявило Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении по статье о «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное российскими следователями, состоит из шести томов. Журналисту грозит до 5 лет заключения.

Сам Николай Семена неоднократно заявлял, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».