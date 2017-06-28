Украина присоединилась к энергосистеме Европы – «Укрэнерго»

Компания «Укрэнерго» подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель компании Всеволод Ковальчук.

«Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E. Мы становимся на путь, с которого Украина не должна сойти. Проект дорожной карты уже разработан, все требования к модернизации нашей энергосистемы содержатся в соглашении. Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии», – отметил Ковальчук.

Президент Украины Петр Порошенко 8 июня подписал закон «О рынке электроэнергии», который 13 апреля принял Верховная Рада. Закон дополняет перечень участников рынка новым участником – трейдером, которым может быть субъектом хозяйствования, осуществляющим покупку электроэнергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Согласно закону, трейдеры будут осуществлять куплю-продажу электрической энергии по двусторонним (прямым) договорам или на рынке «на сутки вперед» или внутреннесуточном рынке. По мнению авторов законопроекта, существование трейдеров на рынке электрической энергии будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке.

Документ направлен на выполнение обязательств Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.