ФБР опрашивает сотрудников российской компании по кибербезопасности Kaspersky Lab

Сотрудники ФБР провели беседы с рядом сотрудников компании Kaspersky Lab в США по ее деятельности. Об этом 28 июня сообщает Радіо Свобода.

По сообщениям, вечером 27 июня агенты опросили около 10 сотрудников Kaspersky Lab, проживающих в разных частях США. При этом в ФБР заверили сотрудников, что им ничего не угрожает. Агенты отметили, что ФБР интересует, как действует Kaspersky Lab в США, в частности, каким образом данные о работе компании передаются в Россию.

В заявлении Kaspersky Lab говорится, что их обвинили без «каких-либо убедительных доказательств».

Ранее законодатели США выражали беспокойство, что российские чиновники могут использовать продукты Kaspersky Lab для совершения атак на американские компьютерные сети.

Евгений Касперский, основатель компании, заявлял, что готов обсудить с Сенатом любые обеспокоенность продукции Kaspersky Lab.

Касперский, который живет в Москве, ранее работал на армию. Его часто обвиняют в использовании Kaspersky Lab для помощи интересам Кремля. Он называет эти обвинения «паранойей холодной войны».

27 июня вирус поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы. В США расследование кибератаки ведет Федеральное бюро расследований.

Распространение вредоносной программы началось с Украины, позже о кибератаке сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.