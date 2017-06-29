Радио Крым.Реалии: Крымские курорты для боевиков «ДНР»

Как боевики группировки «ДНР» обустраиваются в Крыму? Сколько стоит крымская недвижимость в разгар курортного сезона? Как Парламентская ассамблея Совета Европы способствует деоккупации Крыма?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с военным обозревателем Юрием Бутусовым, донецким политологом Кириллом Сазоновым, директором крымского агентства «Парад недвижимости» Дмитрием Майоровым, руководителем севастопольского агентства недвижимости «ГеоКрым» Александром Белоусовым, директором крымского агентства недвижимости «Мультидом» Натальей Массальской, постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой, украинским журналистом Виталием Портниковым и главой общественной организации Free Crimea Тарасом Березовцом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.