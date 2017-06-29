В Крыму анонсируют проведение молодежного форума «Таврида»

В Крыму с 3 июля по 31 августа анонсируют проведение молодежного образовательного форума «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе российского агентства по делам молодежи.

«На полуостров Крым уже в третий раз приедут лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России. В этом году форум будет разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей. Главный творческий форум страны завершится 31 августа », – сообщили в пресс-службе.

Форум «Таврида» проводится в рамках исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 20 апреля 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».