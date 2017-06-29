Аксенов пригрозил чиновникам прокуратурой за изменение целевого назначения земли

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил крымским чиновникам следственными разбирательствами за изменение целевого назначения земли на полуострове. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Если в документах украинского периода указано, что земля выделена под рекреацию, то никакого изменения на жилой фонд быть не должно! Каждый из крымских городов будет проверен. Поэтому советую коллегам принять решение о возврате прежних целевых назначений земельных участков. Иначе вместо вас этим займутся прокуратура и Следственный комитет», – написал Аксенов.

В середине мая Аксенов предложил внести поправки в российский конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополя». Так Аксенов планировал прекратить права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

После аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков. В Севастополе горожане выступают против принятия нового генерального плана города, в котором предусмотрено изменение целевого значения на участки. Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

В российском законе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя» предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.