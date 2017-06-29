В Крыму закрыли проезд на Большой каньон – СМИ

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма проезд на Большой каньон для гостей и местных жителей закрыт. Об этом крымчане сообщили «Новости Крыма».

По словам местных жителей, это связано с демонтажем объектов на плато Ай-Петри. Как сообщается, сейчас грузовики вывозят строительный мусор по дороге, ведущей к каньону. Дальнейшее передвижение на автомобиле невозможно, так как дорога перекрыта сотрудниками ДПС, и по ней постоянно ездят «КамАЗы». Как говорят местные жители, дорога будет перекрыта минимум до 1 июля.

По информации СМИ, сотрудники подконтрольной Кремлю Дорожно-патрульной службы Крыма отказались дать официальный комментарий.

На плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строений подконтрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечания». Издание утверждает, что Ай-Петри зачищают по заказу главы «Сбербанка» Германа Грефа.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня распорядился закрыть до 1 июля автомобильную и канатную дороги в Ялте, чтобы не мешать работать тяжелой технике. Сейчас на Ай-Петри снесено более 90% объектов, всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работы российские власти планируют до 1 июля, сообщил Аксенов.

Зачистить плато от торговых точек власти Крыма собирались два года. Ранее Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.