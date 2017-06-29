За сутки российское МЧС зафиксировало в Крыму две автомобильных аварии

За последние сутки, 28 июня, в аннексированном Крыму произошло два ДТП на автомобильных дорогах, к ликвидации последствий привлекались сотрудники управления МЧС России по Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 10.40 спасателям МЧС поступило сообщение о том, что в Симферополе на перекрестке ул. Козлова и ул. Футболистов произошла авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса. В результате пассажирку троллейбуса с травмами разной степени тяжести забрала «скорая».

В это время в поселке Гурзуф на перекрестке дорог Южнобережное шоссе и Гурзуфское шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По прибытию спасателям пришлось извлекать одного из пассажиров из деформированной машины, он уехал на «скорой» в больницу.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.