Украина принимает председательство в ОЧЭС – МИД

Украина начинает председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщает в Твиттере Министерство иностранных дел Украины.

«Нашу делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко», – говорится в сообщении.

В ведомстве процитировали заявление Пристайко на заседании Совета МИД стран ОЧЭС: «Председательство Украины в ОЧЭС будет проходить под лозунгом: «К миру, стабильности и процветанию».

Пристайко также добавил, что экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии.

К Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан.

ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.