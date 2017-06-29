В Красноперекопске избрали нового главу администрации города

Депутаты подконтрольного Кремлю Красноперекопского городского совета проголосовали 29 июня за назначение главой администрации города Сергея Палея. Об этом «Крыминформу» сообщил глава Красноперекопского муниципального образования Игорь Загребельный.

«Сегодня была 78-я внеочередная сессия Красноперекопского городского совета, где большинством голосов в качестве главы администрации был избран Палей Сергей Григорьевич. Палей, будучи депутатом Красноперекопского горсовета, всегда показывал себя активным в работе, он адвокат, юрист, принимал активное участие в нормотворческом процессе в переходный период, также принимает активное участие в деятельности города», – сказал он.

Как сообщается, неделю назад конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации Красноперекопска. Сергей Палей набрал наибольшее количество баллов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».