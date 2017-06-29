Основанием для въезда граждан шести стран в США является наличие близких родственников – Госдепартамент

Граждане шести преимущественно мусульманских стран могут въезжать в Соединенные Штаты, если у них в США есть близкие родственники. Такие положения содержит разъяснение Госдепартамента о правилах въезда в США, которые вступают в силу 29 июня.

Разъяснение, опубликованное вечером 28 июня, выполняет принятое на этой неделе решение Верховного суда США. Это решение позволило президенту Дональду Трампу временно запретить въезд всем беженцам и посетителям из шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, если они не смогут доказать близкие родственные связи с лицом, которое на законных основаниях находится в США, или не предоставят подтверждение формальных связей с американской организацией.

Информагентства Reuters и AP сообщают, что «близкими родственниками», согласно разъяснениям, являются родители, супруги, дети, сыновья и дочери, зятья и невестки, сводные сыновья или дочери. Не являются дяди, внуки, тети, дяди, племянники, двоюродные братья и так далее.

Ограничения касаются граждан Ирана, Сирии, Йемена, Судана, Сомали и Ливии, которые будут стремиться получить визы в США в ближайшие 90 дней. Любые связи с американскими организациями «должны быть формальными, задокументированными и сформированными в обычном порядке, а не с целью уклонения от запрета на передвижение», также говорится в документе, который внешнеполитическое ведомство США распространяет среди всех американских дипломатических сотрудников.

В США 26 июня Верховный суд отменил решение судов низших инстанций по блокированию большинства визовых ограничений президента Дональда Трампа. Это решение суда от 26 июня означает, что указ Трампа о запрете на въезд гражданам из шести преимущественно мусульманских стран частично может быть введен.

Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал ряд указов об ограничениях на иммиграцию, принятие беженцев и даже просто на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует по сирийским христианам.

Одним из этих указов мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США. Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе.